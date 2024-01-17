فيديو. شاهد: رجل إطفاء ينقذ كلبا علق في بركة وسط الجليد في الولايات المتحدة

قام رجل إطفاء في مدينة كليرفيلد بولاية يوتا الأمريكية بالزحف إلى حافة رف يحيط ببركة مياه وسط الجليد قبل أن يقفز من أجل الإمساك بكلب علق بالبركة وينقذه منها.

قام رجل إطفاء في مدينة كليرفيلد بولاية يوتا الأمريكية بالزحف إلى حافة رف يحيط ببركة مياه وسط الجليد قبل أن يقفز من أجل الإمساك بكلب علق بالبركة وينقذه منها. وتم سحب رجل الإطفاء بسلام بعد إنقاذ الحيوان.