فيديو. شاهد: اصطدام مروحية بعمود كهرباء في تشيلي وإنقاذ كلب عالق وسط بركة متجمدة

أظهر مقطع فيديو تم تصويره من نافذة لحظة اصطدام طائرة خفيفة بعمود كهرباء بعد ظهر يوم الاثنين في تشيلي. ووقع الحادث بالقرب من مدينة تالكا وسط البلاد.

وأودى الحادث بحياة قائد الطائرة الإسباني فرناندو سولانس روبلز البالغ 58 عاماً، والذي يملك خبرة واسعة في مجال مكافحة الحرائق الجوية. في حين فتحت السلطات التشيلية تحقيقاً في الحادث لتحديد الظروف الدقيقة التي أدت إلى هذه المأساة.

وفي الولايات المتحدة، في كليرفايلد بولاية يوتا، استجابت فرق الإنقاذ لنداء حيوان أليف علق في بركة متجمدة.

وأظهر فيديو رجل إطفاء يزحف إلى حافة الجليد ويدفع بالكلب العالق إلى برّ الأمان.