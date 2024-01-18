فيديو. شاهد: مقتل 16 فلسطينيا من عائلة واحدة في قصف إسرائيلي على بيت في رفح

قُتل ما لا يقل عن 16 شخصًا في غارة جوية إسرائيلية أصابت منزلاً خلال الليل في مدينة رفح بأقصى جنوب قطاع غزة، وفقًا لصحفي وكالة أسوشيتد برس، وتم نقل القتلى والجرحى إلى مستشفى أبو يوسف النجار.

وقالت غدير الزاملي وهي إحدى أفراد العائلة التي قصف منزلها "كنا نائمين، عندما استيقظت عائلتي على صوت الانفجار. لم أعرف ما حدث حتى أخبرتني أختي. قالت إن منزل عائلتنا تعرض لقصف، وقُتل كل من كان بداخله". وتضيف جميعهم قتلوا "أخت زوجي وأطفالها وأمها وأخواتها، جميعهم، لم ينج أحد من العائلة. لم يفعلوا شيئًا يستحقون التعرض لضربة جوية. كان هناك أطفال، فماذا فعلوا؟"