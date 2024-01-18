فيديو. شاهد: ظروف جوية قاسية تضرب الولايات المتحدة.. وفيات وإغلاق للمدارس وفوضى في السفر

ظروف جوية قاسية تعرضت لها بعض الولايات الأمريكية هذا الشتاء، أسفرت عن مقتل شخصين على الأقل، كما أدت إلى إغلاق المدارس، وتسببت بإغلاق مطارات وإثارة الفوضى في السفر.

وكانت وسائل إعلام محلية أمريكية، أعلنت عن وفاة شخص في ولاية أركنساس وشخص آخر في ولاية ميسيسيبي بسبب الظروف الجوية القاسية.

تم توثيق فيديو في مدينة نيو بافالو بولاية ميشيغان يُظهر تراكم الجليد حول بحيرة بسبب تدني درجات الحرارة والبرد القارس.

وشهدت مناطق الشمال الشرقي للولايات المتحدة يوم الأربعاء برداً قارساً، حيث وصلت درجات الحرارة في شيكاغو إلى 34 درجة مئوية تحت الصفر. وبسبب هذه الظروف القاسية، اضطرت الولاية إلى فتح مراكز التدفئة.