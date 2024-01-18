فيديو. شاهد: لندن تحتضن معرضاً استثنائياً يتألق بأعمال "البوب آرت" الفاقعة للفنان الأمريكي أندي وارهول

تحتضن العاصمة البريطانية لندن، معرضاً استثنائياً يتألق بأعمال الفنان الأمريكي أندي وارهول، والذي يعد من أشهر فناني الولايات المتحدة للنصف الثاني من القرن 20.

معرض "Beyond the Brand" الذي فتح أبوابه أمام الزوار اليوم الخميس، من المقرر أن يستمر حتى 24 مارس/آذار، ويحتفي بالنزعة الاختبارية التي لازمت أعمال وارهول، وض

ويقدم المعرض العديد من القطع المتميزة التي قدمها الفنان خلال مسيرته، بما في ذلك لوحات أصلية نادرة من سلسلته "Ads".

وقد قبض وارهول على روح الحضارة الأمريكية وعقليتها الاستهلاكية المتنامية، واستدعى ضمن إطار أعماله أفيشات المشاهير وأوراق المنتوجات الغذائية والملصقات الدعائية والإعلامية ولفتته الأبعاد البصرية والاستعارات الحيوية الجديدة التي يخلقها النقل والدمج والتحريف.