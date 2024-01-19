فيديو. شاهد: صرب البوسنة يحتلفون بعيد الغطاس بالسباحة في نهر درينا المتجمد

احتفل عشرات الأشخاص بعيد الغطاس، الجمعة، في مدينة فيسيغراد البوسنية. وأقيم الاحتفال بجانب جسر محمد باشا سوكولوفيتش، حيث يقفز المشاركون في نهر درينا البارد، للسباق من أجل الحصول على صليب ملفوف بالزهور يطفوعلى الماء. ويعد عيد الغطاس، أحد أهم الأعياد في التقويم الأرثوذكسي، إنه احتفال بمعمودية يسوع المسيح في نهر الأردن. وكجزء من الاحتفالات في البلقان، يُلقى الصليب في نهر أو بحيرة ويسبح المؤمنون لاستعادته.

احتفل عشرات الأشخاص بعيد الغطاس، الجمعة، في مدينة فيسيغراد البوسنية. وأقيم الاحتفال بجانب جسر محمد باشا سوكولوفيتش، حيث يقفز المشاركون في نهر درينا البارد، للسباق من أجل الحصول على صليب ملفوف بالزهور يطفوعلى الماء. ويعد عيد الغطاس، أحد أهم الأعياد في التقويم الأرثوذكسي، إنه احتفال بمعمودية يسوع المسيح في نهر الأردن. وكجزء من الاحتفالات في البلقان، يُلقى الصليب في نهر أو بحيرة ويسبح المؤمنون لاستعادته.