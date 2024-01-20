فيديو. شاهد: المسيحيون الأرثودكس في أثيوبيا يحتفلون بعيد "طمقت" المصادف لعيد الغطاس

احتفل المسيحيون الأرثودوكس في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، بعيد طمقت المصادف لعيد الغطاس، وهو مهرجان يصادف تعميد السيد المسيح. وتجمع عديد الأشخاص قرب بركة من المياه، وهم يرتدون الثياب البيضاء، ويرددون الترانيم والتراتيل الروحية. ثم رش الكهنة الماء على المجتمعين. ويحتفل بعيد الغطاس في أثيوبيا في 19 يناير من كل عام. وكان هذا المهرجان مشهورا في مدينة غوندار في منطقة أمهرة الشمالية، ولكن الناس يفضلون الآن الاحتفال في العاصمة، بسبب النزاع المستمر بين القوات الحكومية والمتمردين في المنطقة.

احتفل المسيحيون الأرثودوكس في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، بعيد طمقت المصادف لعيد الغطاس، وهو مهرجان يصادف تعميد السيد المسيح. وتجمع عديد الأشخاص قرب بركة من المياه، وهم يرتدون الثياب البيضاء، ويرددون الترانيم والتراتيل الروحية. ثم رش الكهنة الماء على المجتمعين. ويحتفل بعيد الغطاس في أثيوبيا في 19 يناير من كل عام. وكان هذا المهرجان مشهورا في مدينة غوندار في منطقة أمهرة الشمالية، ولكن الناس يفضلون الآن الاحتفال في العاصمة، بسبب النزاع المستمر بين القوات الحكومية والمتمردين في المنطقة.