فيديو. شاهد: مزارعون غاضبون يتظاهرون في فرنسا وألمانيا

تظاهر مزارعون فرنسيون غاصبون من ارتفاع التكاليف والتأخير في دفع الإعانات الزراعية، فضلاً عن الشعور بالخضوع للمعايير الوطنية أو الأوروبية باسم التحول البيئي. وتشعر الحكومة الفرنسية بالقلق من انتشار الحركة في كافة أنحاء البلاد. قبل شهر من افتتاح صالون الزراعة (24 شباط/ فبراير إلى 3 آذار/ مارس في باريس) وفي الفترة التي تسبق الانتخابات الأوروبية.

كما تظاهر آلاف المزارعين في برلين على هامش المعرض التجاري الزراعي للأسبوع الأخضر للأغذية والمنتجات الزراعية. وطالب المتظاهرون، من بين أمور أخرى، بزراعة أكثر صديقة للبيئة وأسعار عادلة للمنتجين. وسلموا مذكرة احتجاج إلى وزير الزراعة الاتحادي أوزدمير.