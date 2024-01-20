فيديو. شاهد: سائقو الشاحنات يقطعون الطرقات في برلين احتجاجاً على ظروف العمل وعبء الضرائب

بعد أن أغلق آلاف المزارعين الألمان بجراراتهم وسط العاصمة برلين، احتجاحاً على خطط إلغاء مزاياهم الضريبية، ودعوا إلى استقالة حكومة أولاف شولتس، تبعهم سائقو الشاحنات يوم الجمعة.

وقالت ناطقة باسم الشرطة إن آلاف الشاحنات أغلقت الشوارع وأطلقت أبواقها خلال التظاهرة أمام بوابة براندنبورغ، في حين رفع المحتجون لافتات كتب عليها "أوقفوا زيادة الرسوم وعبء ضريبة ثاني أكسيد الكربون".

وبدأ المزارعون في الثامن من يناير أسبوعا من الاحتجاجات على خطط لإلغاء بعض أشكال الدعم لقطاع الزراعة، بعدما أجبر حكم قضائي الحكومة على اقتطاع بعض التكاليف في موازنة العام 2024.

ودفعت التظاهرات بالحكومة إلى التراجع جزئيا عن التخفيضات ووعدت بإعادة الخصم على ضريبة المركبات والإلغاء التدريجي لدعم الديزل على مدى عدة سنوات بدلاً من الإلغاء الفوري.