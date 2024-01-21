فيديو. شاهد: أكثر من 160 مظاهرة ضد قانون الهجرة في فرنسا

عمت الاحتجاجات جميع أنحاء فرنسا، الأحد، تنديداً بقانون الهجرة، حيث تم التخطيط لخروج أكثر 160 مسيرة، بما في ذلك بباريس. أربعة أيام قبل صدور قرار المجلس الدستوري الفرنسي، حيث دعا ائتلاف واسع من معارضي قانون الهجرة إلى تنظيم مظاهرات ضد إصدار نص يجسد، في نظره، الانتصار الأيديولوجي "لليمين المتطرف". ويأمل الائتلاف في الضغط على السلطة التنفيذية، التي قد تنشر النص في 25 كانون الثاني/يناير، والذي تم التصويت عليه في منتصف كانون الأول/ديسمبر في الجمعية الوطنية.

عمت الاحتجاجات جميع أنحاء فرنسا، الأحد، تنديداً بقانون الهجرة، حيث تم التخطيط لخروج أكثر 160 مسيرة، بما في ذلك بباريس. أربعة أيام قبل صدور قرار المجلس الدستوري الفرنسي، حيث دعا ائتلاف واسع من معارضي قانون الهجرة إلى تنظيم مظاهرات ضد إصدار نص يجسد، في نظره، الانتصار الأيديولوجي "لليمين المتطرف". ويأمل الائتلاف في الضغط على السلطة التنفيذية، التي قد تنشر النص في 25 كانون الثاني/يناير، والذي تم التصويت عليه في منتصف كانون الأول/ديسمبر في الجمعية الوطنية.