فيديو. شاهد: أمستردام تتزين بالألوان مع انطلاق موسم التوليب

وتم إنشاء بحر من الزهور الزاهية والجميلة على يد مزارعي التوليب الهولنديين في ساحة المتاحف للاحتفال بيوم التوليب الوطني.

ويمثل هذا الحدث البداية الرسمية لموسم التوليب الذي يستمر حتى نهاية نيسان/ أبريل.