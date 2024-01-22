فيديو. شاهد: الرئيس الكونغولي يؤدي اليمين الدستورية بعد انتخابات جدلية

وكان تنصيبه لأول مرة في عام 2019 بمثابة أول انتقال ديمقراطي للسلطة في الكونغو منذ استقلال البلاد عن بلجيكا في عام 1960.

ويقول منتقدوه إنه فشل في الوفاء بوعوده السابقة بتحسين الأمن والحصول على التعليم والبنية التحتية في فترة ولايته الأولى.