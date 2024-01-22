فيديو. شاهد: على أنقاض مسجد..رئيس الوزراء الهندي مودي يدشّن معبداً هندوسياً

افتتح رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم الإثنين معبداً هندوسياً، بُني على أنقاض مسجد تاريخي، في خطوة تكتسي أهمية كبيرة في سياسته القومية المحابية للهندوسية.

وشُيّد المعبد الذي ينتصب على علو 50 متراً في مدينة أيوديا في شمال الهند في موقع أقيم فيه طوال قرون مسجد بابري، الذي هدمه متشدّدون هندوس بدافع من أعضاء في حزب "بهاراتيا جاناتا"، الذي يتزعمه مودي.

ففي عام 1992، قام الهندوس بتدمير المسجد في إطار حملة مدعومة من حزب مودي أدّت إلى اندلاع اشتباكات في أنحاء البلد كافة وأودت بحياة نحو ألفي شخص، أغلبهم من المسلمين.