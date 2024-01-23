فيديو. للمرة الثالثة.. تنظيم مسابقة رمي أشجار عيد الميلاد في روستوف الروسية

للسنة الثالثة على التوالي، تستضيف مدينة روستوف-أون-دون الروسية مسابقة فريدة من نوعها وهي مسابقة رمي أشجار عيد الميلاد.

إذ يجتمع الشباب والكبار على الثلوج، وتبدأ المنافسة في ما بينهم من خلال رمي أشجار الصنوبر، آخر ما يربطهم بزينة الميلاد ورأس السنة.

وتعتبر هذه المسابقة فرصة للمشاركين للتسلية والمرح، ويُسمح لكل مشارك بثلاث محاولات لرمي الشجرة.

ورغم أن الهدف الأساسي ليس فقط الفوز والخسارة، إلا أن المنظمين يسعون إلى التركيز على قضايا البيئة وإلقاء الضوء على أهمية إعادة تدوير أشجار عيد الميلاد بطرق صديقة للبيئة.