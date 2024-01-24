فيديو. شاهد: تساقط كثيف للثلوج على طول ساحل بحر اليابان

وتقول وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن البلاد تعرضت لأقوى كتلة هوائية باردة، ويحذرالمسؤولين من تعطل الحركة المرورية خصوصاً بعد التساقط الكثيف للثلوج في مقاطعتي فوكوي وشيجا.

وتقول وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن البلاد تعرضت لأقوى كتلة هوائية باردة، ويحذرالمسؤولين من تعطل الحركة المرورية خصوصاً بعد التساقط الكثيف للثلوج في مقاطعتي فوكوي وشيجا.