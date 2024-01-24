فيديو. شاهد: "حالة الطوارئ الغذائية".. احتجاجات في الأرجنتين للمطالبة بمزيد من الطعام لمطابخ الحساء

تجمع محتجون من مختلف الفئات الاجتماعية أمام مقر إقامة الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، للمطالبة بمزيد من المساعدات الحكومية. ويطالب المتظاهرون بمبادرة من النقابات، بمزيد من الطعام والأدوات والبنية التحتية لمطابخ الحساء التي يديرونها في الأحياء المحرومة بسبب زيادة أعداد أفواه الجائعين بشكل كبير. ويدفع ميلي للقيام بتخفيض جذري في العجز المالي من خلال تدابير تقشفية وضعت النقابات العمالية والأحزاب اليسارية والقطاعات الشعبية على طريق حرب. وتؤكد بعض الحركات والمنظمات الاجتماعية أن مزيداً من الناس يعانون من "حالة الطوارئ الغذائية" جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية ونقص الوظائف الرسمية.

تجمع محتجون من مختلف الفئات الاجتماعية أمام مقر إقامة الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، للمطالبة بمزيد من المساعدات الحكومية. ويطالب المتظاهرون بمبادرة من النقابات، بمزيد من الطعام والأدوات والبنية التحتية لمطابخ الحساء التي يديرونها في الأحياء المحرومة بسبب زيادة أعداد أفواه الجائعين بشكل كبير. ويدفع ميلي للقيام بتخفيض جذري في العجز المالي من خلال تدابير تقشفية وضعت النقابات العمالية والأحزاب اليسارية والقطاعات الشعبية على طريق حرب. وتؤكد بعض الحركات والمنظمات الاجتماعية أن مزيداً من الناس يعانون من "حالة الطوارئ الغذائية" جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية ونقص الوظائف الرسمية.