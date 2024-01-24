فيديو. شاهد: غارة روسية تتسبب في مقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات في خاركيف

لقي خمسة أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب العشرات خلال قصف صاروخي روسي على أكبر مدينتين في أوكرانيا في وقت مبكر من صباح الثلاثاء. القصف الذي استهدف مدينة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا تسبب أيضا في تدمير حوالى 30 مبنى سكني.

شمل القصف الروسي تم بواسطة أكثر من 40 صاروخا باليستيا وصاروخ كروز، إضافة إلى صواريخ موجهة وأخرى مضادة للطيران، وقد اعترضت القوات الجوية الأوكرانية 21 منها.

وتئنّ خاركيف، التي تبعد بحوالى 30 كيلومتر عن الحدود مع روسيا تحت وطأة الحملة الروسية الشتوية المتمثلة في الضربات بعيدة المدى التي عادة ما تصيب المناطق المدنية.