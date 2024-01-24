فيديو. شاهد: إنقاذ سيدة أمضت 15 ساعة فوق مركبة مقلوبة مغمورة بالمياه

أنقذ فريق من رجال الإطفاء في كاليفورنيا، بمساعدة مروحية تابعة لدورية الطرق السريعة في كاليفورنيا، الثلاثاء، سيدة أمضت 15 ساعة محاصرة على سيارتها االمقلوبة وسط جدول غمرته المياه، بالقرب من خزان بحيرة ديل فالي في ليفرمور.

أساءت هذه السيدة تقديرعمق المياه وقوة التيار، حين قادت سيارتها عبر منطقة غمرتها الفيضانات مساء الاثنين، فقلبتها المياه المتدفقة، لكنها تمكنت من الخروج منها والسباحة والصعود إلى سطحها.

وكانت الأمطار الغزيرة قد ضربت ولاية كاليفورنيا نهاية الأسبوع الماضي، وتسببت في فيضانات شديدة ببعض المناطق.