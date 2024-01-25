فيديو. شاهد: القصف الإسرائيلي يخلف الدمار في منطقة الرمال الضاحية الغربية لمدينة غزة

غطى ركام المباني المدمرة بفعل القصف الإسرائيلي المتكرر شوارع الرمال الضاحية الغربية لمدينة غزة، حيث جل المباني مهدم أو مدمر بالكامل، بما في ذلك مبنى يوجد فيه مكتب للجنة الدولية للصليب الأحمر. وتقول أم داوود، إن القصف طال المنطقة بالصواريخ والقذائف المدفعية والغارات الجوية، وتضيف قولها: "ليس هناك غذاء ولا ماء". أما محمد مطر فيقول إن القوات الإسرائيلية ظلت في المنطقة مدة أسبوع، دمرت خلاله كل شيء.

غطى ركام المباني المدمرة بفعل القصف الإسرائيلي المتكرر شوارع الرمال الضاحية الغربية لمدينة غزة، حيث جل المباني مهدم أو مدمر بالكامل، بما في ذلك مبنى يوجد فيه مكتب للجنة الدولية للصليب الأحمر. وتقول أم داوود، إن القصف طال المنطقة بالصواريخ والقذائف المدفعية والغارات الجوية، وتضيف قولها: "ليس هناك غذاء ولا ماء". أما محمد مطر فيقول إن القوات الإسرائيلية ظلت في المنطقة مدة أسبوع، دمرت خلاله كل شيء.