فيديو. شاهد: نشطاء لحقوق الإنسان يتظاهرون في العاصمة الكينية تضامنا مع الفلسطينيين في غزة

تظاهر نشطاء لحقوق الإنسان في العاصمة الكينية نيروبي تضامنًا مع الفلسطينيين وواجهتهم الشرطة بالغاز المسيل للدموع. وتزامنت المظاهرة مع زيارة وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك البلاد، خلال جولتها الأفريقية التي تستغرق أربعة أيام. وتدعم برلين بقوة حرب إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، رغم الاتهامات الموجهة للدولة العبرية بأنها نفذت إبادة جماعية في القطاع المحاصر.

تظاهر نشطاء لحقوق الإنسان في العاصمة الكينية نيروبي تضامنًا مع الفلسطينيين وواجهتهم الشرطة بالغاز المسيل للدموع. وتزامنت المظاهرة مع زيارة وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك البلاد، خلال جولتها الأفريقية التي تستغرق أربعة أيام. وتدعم برلين بقوة حرب إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، رغم الاتهامات الموجهة للدولة العبرية بأنها نفذت إبادة جماعية في القطاع المحاصر.