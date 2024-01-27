فيديو. شاهد: الهند تحتفل بعيد استقلالها بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

اصطف آلاف الأشخاص في شارع احتفالي في قلب العاصمة الهندية، الجمعة، لمشاهدة عرض ملون للقوة العسكرية للبلاد والتراث الثقافي للاحتفال بعيد الجمهورية الخامس والسبعين. وحضر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العرض باعتباره الضيف الرئيسي في الاحتفال باعتماد دستور البلاد في 26 كانون الثاني/ يناير 1950، بعد استقلال الهند عن الحكم الاستعماري البريطاني. وتدعو الهند تقليدياً الزعماء الأجانب لمشاهدة هذا الاستعراض. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضيف الشرف العام الماضي، والرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند في 2016 والرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في 2015. وشاهد عشرة من زعماء جنوب شرق آسيا العرض في 2018.

اصطف آلاف الأشخاص في شارع احتفالي في قلب العاصمة الهندية، الجمعة، لمشاهدة عرض ملون للقوة العسكرية للبلاد والتراث الثقافي للاحتفال بعيد الجمهورية الخامس والسبعين. وحضر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العرض باعتباره الضيف الرئيسي في الاحتفال باعتماد دستور البلاد في 26 كانون الثاني/ يناير 1950، بعد استقلال الهند عن الحكم الاستعماري البريطاني. وتدعو الهند تقليدياً الزعماء الأجانب لمشاهدة هذا الاستعراض. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضيف الشرف العام الماضي، والرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند في 2016 والرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في 2015. وشاهد عشرة من زعماء جنوب شرق آسيا العرض في 2018.