فيديو. شاهد: "مصارعة الثيران سادية".. احتجاجات على اسئناف مصارعة الثيران في مكسيكو سيتي

بعد مرور أكثر من عام على الحظر الذي ألغته المحكمة العليا، استؤنفت مصارعة الثيران الأحد 28 كانون الثاني/ يناير في مكسيكو سيتي، أكبر ساحة في العالم، مما أثار غضب المناهضين لمصارعة الثيران، الذين كانوا قد تقدموا بشكوى.

وتجمع نحو 300 شخص أمام ساحة بلازا مكسيكو للاحتجاج على مصارعة الثيران. وهتف بعضهم "قتلة!" و"الساحة سوف تسقط !" بينما قرع آخرون الطبول ورفعوا لافتات كتب عليها "مصارعة الثيران سادية".

وطوقت الشرطة الساحات لمنع مسيرة لمعارضي مصارعة الثيران، الذين ساروا تحت شعار “التعذيب ليس فناً ولا ثقافة”.

وكانت مصارعة الثيران قد حُظرت في المدينة منتصف حزيران/يونيو 2022، لكن المحكمة العليا ألغت الحظر، وممارسة هذه الرياضة المثيرة للجدل والتي ازدهرت منذ أكثر منذ خمسة قرون، ستعود إلى العاصمة، التي توجد فيها أكبر حلبة لمصارعة الثيران في العالم.