فيديو. شاهد: هطول الأمطار الغزيرة يزيد من معاناة الفلسطينيين في مخيمات قطاع غزة

هطلت الأمطار بغزارة على مدى الأيام الماضية في قطاع غزة، حيث زادت من معاناة النازحين الفلسطينيين في الخيام المؤقتة التي تؤويهم. كان البعض في مخيم جباليا يحاول التدفأ على نار الحطب، فيما استغل البعض الآخر فرصة جمع ماء المطر في براميل لاستعماله في وقت لاحق، في ظل شح المياه وعرقلة القوات الإسرائيلية دخول المساعدات الإنسانية من أدوية وغذاء وماء. حرب إسرائيل على القطاع أجبرت 85% من الفلسطينيين على النزوح، وعرضت أكثر من ربع مليون شخص إلى المجاعة.

هطلت الأمطار بغزارة على مدى الأيام الماضية في قطاع غزة، حيث زادت من معاناة النازحين الفلسطينيين في الخيام المؤقتة التي تؤويهم. كان البعض في مخيم جباليا يحاول التدفأ على نار الحطب، فيما استغل البعض الآخر فرصة جمع ماء المطر في براميل لاستعماله في وقت لاحق، في ظل شح المياه وعرقلة القوات الإسرائيلية دخول المساعدات الإنسانية من أدوية وغذاء وماء. حرب إسرائيل على القطاع أجبرت 85% من الفلسطينيين على النزوح، وعرضت أكثر من ربع مليون شخص إلى المجاعة.