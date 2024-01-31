فيديو. شاهد: مقهى ياباني يتيح فرصة الجلوس بين الخنازير الصغيرة واحتضانها

في اليابان، هناك مقهى، يسمح للزوار بالاستمتاع ببعض الوقت واللعب والتجوال مع الخنازير الصغيرة وحتى عناقها. وبحسب ريتشي مونجا، أحد سكان طوكيو، فإن الخنازير "لطيفة جداً وأتمنى لو أستطيع أن أخذ واحدة منها إلى منزلي". وعلى عكس الصورة النمطية، تعتبر هذه الخنازير نظيفة ولا رائحة لها.

في اليابان، هناك مقهى، يسمح للزوار بالاستمتاع ببعض الوقت واللعب والتجوال مع الخنازير الصغيرة وحتى عناقها. وبحسب ريتشي مونجا، أحد سكان طوكيو، فإن الخنازير "لطيفة جداً وأتمنى لو أستطيع أن أخذ واحدة منها إلى منزلي". وعلى عكس الصورة النمطية، تعتبر هذه الخنازير نظيفة ولا رائحة لها.