فيديو. شاهد: ألوان زاهية وأشكال عجيبة... لندن تحتفل بمهرجان الأوركيد السنوي

وفي هذا الشتاء، سيتمكن زوار حدائق كيو في لندن الهروب من البرد والانغماس في مهرجان دافئ وملون مخصص للزهور.

وتمتلك كيو واحدة من أقدم مجموعات بساتين الفاكهة الاستوائية الحية في العالم، والتي يعود تاريخها إلى عام 1787 على الأقل.