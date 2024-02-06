لوحات لفنانين أوكرانيين يتم عرضها خلال افتتاح المعرض الفني الأوكراني في متحف تيسين بورنيميسزا في مدريد
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فيديو. شاهد: 364 لوحة جسدت معاناة الحرب في أوكرنيا

رصاص على طاولة مطبخ، جثة على نقالة مستشفى مغطاة بملاءة، ونوافذ محطمة، كيس رمل نبتت منه نبتة: 364 لوحة بالأبيض والأسود جسدت تجربة فنان الشارع الأوكراني جامليت زينكيفسكي طوال عام من الحرب في أوكرانيا(2023). المعرض  الذي يحمل عنوان "لم تكتمل 2023"، أقيم في مدينة خاركيف الواقعة شمال شرق أوكرانيا والتي تعرضت لقصف شديد خلال الحرب.

رصاص على طاولة مطبخ، جثة على نقالة مستشفى مغطاة بملاءة، ونوافذ محطمة، كيس رمل نبتت منه نبتة: 364 لوحة بالأبيض والأسود جسدت تجربة فنان الشارع الأوكراني جامليت زينكيفسكي طوال عام من الحرب في أوكرانيا(2023). المعرض  الذي يحمل عنوان "لم تكتمل 2023"، أقيم في مدينة خاركيف الواقعة شمال شرق أوكرانيا والتي تعرضت لقصف شديد خلال الحرب.

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