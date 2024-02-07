خارج قلعة وندسور، بيركشاير
no comment

فيديو. شاهد: صلوات وصور للملك تشارلز الثالث على واجهة كاتدرائية إيلي بعد الإعلان عن إصابته بالسرطان

يظهر الفيديو صورا ضخمة للملك تشارلز الثالث عرضتها كاتدرائية إيلي تضامنا مع إصابة العاهل البريطاني بالسرطان. 

يظهر الفيديو صورا ضخمة للملك تشارلز الثالث عرضتها كاتدرائية إيلي تضامنا مع إصابة العاهل البريطاني بالسرطان. 

وقام الزوار بالصلاة من أجل استعادة صحته، وكان قصر باكنغهام قد أعلن هذا الأسبوع أن الملك يخضع حاليا لعلاج السرطان الذي تم اكتشافه مؤخرا.

المزيد من no comment

آخر الفيديوهات