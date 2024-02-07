فيديو. قتلى في قصف روسي عنيف على أوكرانيا تسبب بانقطاع التيار الكهربائي في كييف

هاجمت روسيا أوكرانيا بصواريخ كروز وصواريخ باليستية وطائرات بدون طيار من نوع شاهد في موجة استهدفت فيها عدة مدن أوكرانية أسفرت عن مقتل ثلاثة مدنيين على الأقل وإصابة 10 آخرين من بينهم امرأة حامل.

استهدفت الهجمات ثلاث مدن رئيسية بما فيها العاصمة كييف التي يزورها كبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

يناقش بوريل المساعدات العسكرية والدعم المالي الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا والذي تحتاجه كييف بشدة في ظل تعثر الدعم الغربي لها مؤخرا خاصة من جانب الولايات المتحدة.

قالت القوات المسلحة الأوكرانية إنها اعترضت 44 طائرة بدون طيار وصاروخا من أصل 64 تم إطلاقها في الهجوم الصباحي.

كما تسبب القصف بانقطاع التيار الكهربائي على العاصمة كييف.