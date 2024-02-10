فيديو. صلوات على وقع قرع الطبول.. طقوس الاحتفال بعيد "لوسار" السنة التبتية الجديدة

أحيا الرهبان البوذيون مراسم صلوات الاحتفال بالعام الجديد، في دارامسالا بالهند، ويصادف يوم السبت بداية عام التنين في العديد من الثقافات الآسيوية.

وردد الرهبان صلواتهم على إيقاع الطبول أمام الحاضرين في معبد تسوغلاخانغ، للاحتفال بمهرجان العام الجديد، المعروف باسم لوسار.

وتعتبر دارامسالا موطن الحكومة التبتية في المنفى وزعيمها الروحي الدالاي لاما، الذي فر من التبت بعد انتفاضة فاشلة ضد الحكم الصيني في العام 1959.

ينفي الدالاي لاما ما يشاع عنه على أن انفصالي ويؤكد دعوته إلى استقلال ذاتي واسع وحماية الثقافة البوذية المحلية في التبت.