فيديو. شاهد: المئات يتظاهرون ضد الفاشية في المجر

تجمع مئات من الناشطين المناهضين للفاشية في العاصمة المجرية، السبت، لمعارضة احتفال السنوي تقيمه الجماعات اليمينية المتطرفة.

وسار نشطاء "أنتيفا" في مسيرة عبر وسط بودابست إلى جانب تواجد مكثف للشرطة، ودعوا إلى "الحرية لكل مناهض للفاشية".