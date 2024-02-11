فيديو. شاهد: احتفالات بقدوم العام الصيني الجديد في عاصمة الأرجنتين

احتفل سكان ورواد الحي الصيني في بوينس آيرس بالعام الصيني الجديد باستعراض ضخم في شوارعه.

واحتشد الآلاف في أزقة ومتاجر الحي الصيني واستمتعوا برقصة التنين والنمر التقليدية إيذاناً ببدء عام "التنين الخشبي" طبقاً للتقليد الصيني.