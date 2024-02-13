فيديو. شاهد: آلاف الإبل من سبع دول تشارك في سباق الهجن في السعودية

وصل 2087 من أصحاب الإبل مع 6869 جملاً من سبع دول إلى العاصمة السعودية الرياض، للمشاركة في أغنى مهرجان لسباق الهجن في التاريخ.

وانطلقت النسخة الأولى لمهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن، والذي يُشرف على تنظميه الاتحاد السعودي لسباقات الهجن، الخميس الموافق لـ 8 من هذا الشهر وتستمر فعالياته إلى غاية الـ 18 منه.

ويقام المهرجان في ساحة الجنادرية في الرياض، ويتنافس أصحابه من السعودية والبحرين والإمارات والكويت وقطر وعمان والولايات المتحدة على جائزة قيمتها 70 مليون ريال سعودي أي ما يعادل 18.67 مليون دولار أمريكي.