فيديو. شاهد: السلطات البرازيلية تتبنى إجراءات صارمة لمواجهة حمى الضنك تزامنا مع كرنفال ريو دي جانيرو الشهير

بالتزامن مع الاستعدادات الخاصة بكرنفال ريو دي جانيرو، اتخذت السلطات البرازيلية جملة من الإجراءات الصارمة لاحتواء موجة حمى الضنك في المدينة حيث تمّ إنشاء 10 مراكز طبية للطوارئ، ويقوم عمال المصالح الطبية بتطهير السيارات وتعقيم السياح، وقد توافد عشرة آلاف زائر للاستمتاع بالاحتفالات السنوية.

وسجلت البرازيل أزيد من 512 ألف حالة إصابة بحمى الضنك و75 حالة وفاة، منذ مطلع السنة الجارية في ظل تفشي المرض الذي وضع سلطات البلد الجنوب أمريكي في حالة تأهب. ويجري التحقيق في 340 حالة وفاة أخرى لاحتمال علاقتها بالفيروس الذي ينقله البعوض.