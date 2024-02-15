فيديو. شاهد: نشطاء حقوق الحيوان يحتجون على رفع حظر مصارعة الثيران في مكسيكو سيتي

ويأتي الاحتجاج بعد رفض قاض في مكسيكو سيتي طلباً آخر بتعليق مصارعة الثيران في ساحة بلازا مكسيكو. وكانت هذه الممارسة قد تم حظرها في المدينة منتصف حزيران/يونيو 2022، لكن المحكمة العليا ألغت الحظر الآن. بذلك، هذه الرياضة المثيرة للجدل والتي ازدهرت منذ أكثر منذ خمسة قرون، ستعود إلى العاصمة، التي توجد فيها أكبر حلبة لمصارعة الثيران في العالم.

ويأتي الاحتجاج بعد رفض قاض في مكسيكو سيتي طلباً آخر بتعليق مصارعة الثيران في ساحة بلازا مكسيكو. وكانت هذه الممارسة قد تم حظرها في المدينة منتصف حزيران/يونيو 2022، لكن المحكمة العليا ألغت الحظر الآن. بذلك، هذه الرياضة المثيرة للجدل والتي ازدهرت منذ أكثر منذ خمسة قرون، ستعود إلى العاصمة، التي توجد فيها أكبر حلبة لمصارعة الثيران في العالم.