فيديو. شاهد: اعتقال العشرات في سانت بطرسبورغ خلال مشاركتهم في تجمعات لتكريم نافالني

جرت اعتقالات في سان بطرسبورغ يوم السبت حيث تجمع السكان بالقرب من "صخرة سولوفيتسكي"، وهي نصب تذكاري لتكريم ضحايا القمع السياسي، حداداً على المعارض البارز أليكسي نافالني.

وتجمع الناس لوضع زهور على نصب تذكارية تكرم ذكرى معارضين سياسيين في العديد من المدن الروسية، وأفيد عن توقيفات في هذا الإطار، حيث ذكرت منظمة حقوق الإنسان "أو في دي-إنفو" (OVD-Info) أنه تم اعتقال أكثر من 200 شخص في جميع أنحاء البلاد بعد انتشار أنباء وفاة نافالني في سجن روسي يوم الجمعة.

وأظهرت لقطات مصوّرة الشرطة الروسية وهي تعتقل أشخاصاً تجمعوا أمام "صخرة سولوفيتسكي" حاملين الشموع المضاءة والزهور.

نُقل نافالني، الذي كان يقضي حكماً بالسجن لمدة 19 عاماً بتهم التطرف، في ديسمبر إلى سجن ناء في المنطقة القطبية الشمالية من روسيا في ظروف بالغة الصعوبة، حيث فارق الحياة.