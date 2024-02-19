فيديو. شاهد: أفضل مدارس السامبا في البرازيل تحتفي بالفائزين بكارنفال ريو دي جانيرو

وهتف الآلاف بينما سارت العربات الملونة والراقصون في شوارع سامبادروم.

وتم عرض أفضل ست مدارس للسامبا في ريو مرة أخرى في شارع السامبا، حيث بدأ صاحب المركز السادس أونيدوس دي فيلا إيزابيل الاحتفالات، وانتهى بالبطل فيرادورو.