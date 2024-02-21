فيديو. نقل مرضى في حالات حرجة عقب الغارة الإسرائيلية على مستشفى ناصر

قالت منظمة الصحة العالمية إن أفراداً من طاقمها نقلوا 14 مريضاً في حالة حرجة من مستشفى ناصر في خان يونس بقطاع غزة بعد اقتحام الجيش الإسرائيلي المجمع الطبي يوم الخميس الماضي. وتم إجلاء ونقل المرضى بالتعاون مع ما تبقى من أفراد الطاقم الطبي للمستشفى والهلال الأحمر الفلسطيني وعاملين بالأمم المتحدة.

قالت منظمة الصحة العالمية إن أفراداً من طاقمها نقلوا 14 مريضاً في حالة حرجة من مستشفى ناصر في خان يونس بقطاع غزة بعد اقتحام الجيش الإسرائيلي المجمع الطبي يوم الخميس الماضي. وتم إجلاء ونقل المرضى بالتعاون مع ما تبقى من أفراد الطاقم الطبي للمستشفى والهلال الأحمر الفلسطيني وعاملين بالأمم المتحدة.