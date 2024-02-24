فيديو. شاهد: فلاحون فرنسيون غاضبون يقتحمون معرضاً زراعياً في باريس تزامنا مع زيارة ماكرون

احتج مزارعون فرنسيون السبت على زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون للمعرض الزراعي الدولي في باريس، بينما التقى الرئيس الفرنسي مع نقابات المزارعين قبل افتتاحه. ومن المقرر أن يُدشن ماكرون النسخة الستين من الصالون السنوي الكبير، فيما لا تزال حالة من الغضب حيال التكاليف والبيرقراطية واللوائح الخضراء تخيم على تحرك عمال القطاع. وتنظم احتجاجات أخرى في جميع أنحاء فرنسا حيث يسعى المزارعون إلى الضغط على الحكومة لتنفيذ وعودها.

احتج مزارعون فرنسيون السبت على زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون للمعرض الزراعي الدولي في باريس، بينما التقى الرئيس الفرنسي مع نقابات المزارعين قبل افتتاحه. ومن المقرر أن يُدشن ماكرون النسخة الستين من الصالون السنوي الكبير، فيما لا تزال حالة من الغضب حيال التكاليف والبيرقراطية واللوائح الخضراء تخيم على تحرك عمال القطاع. وتنظم احتجاجات أخرى في جميع أنحاء فرنسا حيث يسعى المزارعون إلى الضغط على الحكومة لتنفيذ وعودها.