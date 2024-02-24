فيديو. شاهد: إخماد النيران في مدينة أوديسا الأوكرانية بعد غارة جوية روسية

أعلنت السلطات الأوكرانية أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم في أوديسا إثر غارة روسية الجمعة. وأفادت وزارة الداخلية أن غارة بطائرة مسيرة ألحقت أضرارا بالبنية التحتية المدنية، وهو ما تسبب في نشوب حريق. وقالت القوات الجوية الأوكرانية إنها اعترضت 23 طائرة مسيرة من طراز "شاهد"من أصل 31 طائرة، أطلقتها روسيا ليلا في مناطق مختلفة من أوكرانيا.

أعلنت السلطات الأوكرانية أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم في أوديسا إثر غارة روسية الجمعة. وأفادت وزارة الداخلية أن غارة بطائرة مسيرة ألحقت أضرارا بالبنية التحتية المدنية، وهو ما تسبب في نشوب حريق. وقالت القوات الجوية الأوكرانية إنها اعترضت 23 طائرة مسيرة من طراز "شاهد"من أصل 31 طائرة، أطلقتها روسيا ليلا في مناطق مختلفة من أوكرانيا.