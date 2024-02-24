فيديو. شاهد: زيلينسكي يضع إكليلًا من الزهور على نصب تذكاري في كييف

وأصبح جدار "الأبطال السماويين المائة" بمثابة الهوية الأوكرانية الحديثة، حيث أثار ضحايا حملة القمع الوحشية التي شنتها الحكومة الحاكمة آنذاك والمدعومة من موسكو صرخات احتجاج.

وأصبح جدار "الأبطال السماويين المائة" بمثابة الهوية الأوكرانية الحديثة، حيث أثار ضحايا حملة القمع الوحشية التي شنتها الحكومة الحاكمة آنذاك والمدعومة من موسكو صرخات احتجاج.