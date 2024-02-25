فيديو. شاهد: تظاهرات في روما مطالبة بالسلام في أوكرانيا وغزة

وتجمع المتظاهرون أمام قاعة مدينة روما، وفي ساحة الكابيتول هيل، حاملين أعلام السلام بألوان قوس قزح، ومطالبين بوقف إطلاق النار في أوكرانيا وغزة وأجزاء أخرى من العالم التي تشهد صراعات مستمرة.

وتجمع المتظاهرون أمام قاعة مدينة روما، وفي ساحة الكابيتول هيل، حاملين أعلام السلام بألوان قوس قزح، ومطالبين بوقف إطلاق النار في أوكرانيا وغزة وأجزاء أخرى من العالم التي تشهد صراعات مستمرة.