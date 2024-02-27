فيديو. شاهد: الكرواتية كافولا تكسر حاجز 140 مترا في الغوص تحت الجليد وتحطم مجددا الرقم القياسي العالمي

بعدما قامت الغوّاصة اليابانية ياسكو أوزِكي بتحقيق رقم قياسي عالمي في الغوص تحت الجليد قبل 36 ساعة فقط، تمكنت فالنتينا كافولا من كرواتيا من استعادة الرقم القياسي بأسلوب مذهل.

وشهدت بحيرة أنترسِلفا في جبال الألب الإيطالية وبحيرة شيريتوكوجو على جزيرة هوكايدو اليابانية مسابقة في الغوص تحت الجليد على مستوى عالمي خلال نهاية الأسبوع.

ويتعيّن على الرياضيين المشاركين، الغوص بأقصى مسافة ممكنة تحت الجليد دون مساعدة وبدون أكسجين.

وتمكنت فالنتينا كافولا، الرياضية الكرواتية، من الحفاظ على الرقم القياسي في كتاب غينيس بطول يبلغ 125 مترًا منذ عام 2017.

ونجحت البطلة اليابانية ياسكو أوزِكي بكسر هذا الرقم بمتر واحد في البداية، وبعد ذلك استعادت كافولا الترتيب العادي بعد مرور 36 ساعة و45 دقيقة، وذلك بعد القيام بغوص انتقائي بطول 140 مترًا على بعد ما يقرب من 9000 كيلومتر.