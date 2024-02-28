فيديو. مظاهرة حاشدة في نيجيريا احتجاجًا على التضخم وغلاء المعيشة

في نيجيريا خرج موظفو المصالح والدوائر الحكومية والعمال المنخرطون في النقابات إلى شوارع لاغوس يوم الثلاثاء في إطار احتجاجات جديدة تشمل جميع أنحاء البلاد، هددت بعرقلة الخدمات الرئيسية. وتأتي الاحتجاجات في ظل غضب النيجريين بسبب ارتفاع التضخم والمعاناة الاقتصادية المتفاقمة. ومنذ توليه منصبه العام الماضي، سنّ الرئيس النيجيري بولا تينوبو مجموعة من السياسات المثيرة للجدل بما في ذلك إلغاء الدعم الحكومي على المحروقات وتوحيد سعر الصرف العملة النيجيرية في البلاد، مما أدى إلى انخفاض قيمة النيرة مقابل الدولار.

في نيجيريا خرج موظفو المصالح والدوائر الحكومية والعمال المنخرطون في النقابات إلى شوارع لاغوس يوم الثلاثاء في إطار احتجاجات جديدة تشمل جميع أنحاء البلاد، هددت بعرقلة الخدمات الرئيسية. وتأتي الاحتجاجات في ظل غضب النيجريين بسبب ارتفاع التضخم والمعاناة الاقتصادية المتفاقمة. ومنذ توليه منصبه العام الماضي، سنّ الرئيس النيجيري بولا تينوبو مجموعة من السياسات المثيرة للجدل بما في ذلك إلغاء الدعم الحكومي على المحروقات وتوحيد سعر الصرف العملة النيجيرية في البلاد، مما أدى إلى انخفاض قيمة النيرة مقابل الدولار.