فيديو. بسبب الفيضانات.. الحكومة البوليفية تعلن مدينة كوييجا الأمازونية "منطقة منكوبة"

أعلنت الحكومة البوليفية مدينة كوييجا الأمازونية "منطقة منكوبة" بعد أو وصل الماء إلى أسطح المنازل. وتسببت الفيضانات في جميع أنحاء البلاد في مقتل 40 شخصاً وأجبرت أكثر من 500 أسرة على إخلاء منطقة الأمازون. وكاد فيضان نهر أكري أن يغطي الجسر الدولي بين بوليفيا والبرازيل، واضطر سكان المنطقة إلى استخدام القوارب للتنقل. وكان هطول الأمطار في شباط/ فبراير هو الأغزر في بوليفيا منذ عقود، وتقدر الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية أنه سيستمر حتى آذار/ مارس.

أعلنت الحكومة البوليفية مدينة كوييجا الأمازونية "منطقة منكوبة" بعد أو وصل الماء إلى أسطح المنازل. وتسببت الفيضانات في جميع أنحاء البلاد في مقتل 40 شخصاً وأجبرت أكثر من 500 أسرة على إخلاء منطقة الأمازون. وكاد فيضان نهر أكري أن يغطي الجسر الدولي بين بوليفيا والبرازيل، واضطر سكان المنطقة إلى استخدام القوارب للتنقل. وكان هطول الأمطار في شباط/ فبراير هو الأغزر في بوليفيا منذ عقود، وتقدر الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية أنه سيستمر حتى آذار/ مارس.