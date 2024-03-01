فيديو. استمرار احتجاجات المزارعين في إسبانيا

واصل المزارعون ومربو الماشية لليوم الثاني على التوالي الاحتجاجات في بامبلونا شمال إسبانيا، وأبقوا الطريق السريع مغلقاً في جيرونا عند التقاطع مع الطريق الوطني الثاني. وبعد أن وصفوا الاقتراح الذي تلقوه من حكومة كاتالونيا بأنه "سخيف" و"مثير للضحك"، قرروا مواصلة احتجاجاتهم إلى أجل غير مسمى، وخاصة على طريق "AP-7" في بونتوس، على بعد 33 كيلومترًا من الحدود مع فرنسا. وأدى قطع الوصول إلى وادي إسكومبريراس على طول الطريق "C-34" بمجموعة من الجرارات في الصباح الباكر إلى محاصرة العديد من الشاحنات. ويطالب المزارعون بالحماية مما يرون فيه منافسة غير عادلة من قبل دول ذات معايير بيئية أقل خارج الاتحاد الأوروبي. كما يطالبون ببيروقراطية أقل ومساعدات بسبب الجفاف الذي يؤثر بشكل خاص على كاتالونيا.

واصل المزارعون ومربو الماشية لليوم الثاني على التوالي الاحتجاجات في بامبلونا شمال إسبانيا، وأبقوا الطريق السريع مغلقاً في جيرونا عند التقاطع مع الطريق الوطني الثاني. وبعد أن وصفوا الاقتراح الذي تلقوه من حكومة كاتالونيا بأنه "سخيف" و"مثير للضحك"، قرروا مواصلة احتجاجاتهم إلى أجل غير مسمى، وخاصة على طريق "AP-7" في بونتوس، على بعد 33 كيلومترًا من الحدود مع فرنسا. وأدى قطع الوصول إلى وادي إسكومبريراس على طول الطريق "C-34" بمجموعة من الجرارات في الصباح الباكر إلى محاصرة العديد من الشاحنات. ويطالب المزارعون بالحماية مما يرون فيه منافسة غير عادلة من قبل دول ذات معايير بيئية أقل خارج الاتحاد الأوروبي. كما يطالبون ببيروقراطية أقل ومساعدات بسبب الجفاف الذي يؤثر بشكل خاص على كاتالونيا.