فيديو. جميلة لكنها نتنة... حشود كبيرة تصطف لرؤية واشتمام زهرة الجثث

اصطفت حشود لرؤية واشتمام رائحة زهرة الجثث الاستوائية النادرة التي تنبعث منها رائحة نفاذة عند تفتحها مرة واحدة كل عدة سنوات. وبدأت زهرة الجثث في التفتح بعد ظهر الثلاثاء في أكاديمية كاليفورنيا للعلوم، وهي مؤسسة بحثية ومتحف للعلوم في مدينة سان فرانسيسكو.

ويطلق على زهرة الجثث أيضا اسم "الزهرة الفاسدة" من شدة رائحتها الكريهة، فلا أحد يملك القدرة على شمّ رائحتها القريبة من رائحة اللحم المتعفن.

تزهر هذه النبتة النادرة لثلاثة أيام فقط مرة كل سبع إلى عشر سنوات. وأثناء الإزهار تطلق رائحة قوية، يصفها البعض بأنها طعام متعفن أو جوارب متعرقة.

والموطن الأصلي لزهرة الجثث جزيرة سومطرة الإندونيسية، وهي مدرجة على لائحة النباتات المهددة بالانقراض من قبل الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة حيث لم يتبق منها سوى أقل من ألف نبتة في البرية.