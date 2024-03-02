فيديو. ألمانيا: الاحتجاجات المناخية وإضرابات وسائل النقل العام تشلّ البلاد

قامت المنظمة النقابية "فيردي" مجددا بتمديد الإضرابات التحذيرية في وسائل النقل العام المحلية وهو ما تسبب في توقف وسائل النقل حيث ظلّت الحافلات والقطارات متوقفة في معظم الولايات الألمانية. وتحظى النقابة بدعم الحركة البيئية "أيام الجمعة من أجل المستقبل". ودعا كلاهما إلى تنظيم العديد من المظاهرات المطالبة بتحسين وسائل النقل العام. وسبّب توقف وسائل النقل إلى اضطرار المواطنين للتنقل عبر الدراجات والدراجات النارية والسيارات أو سيرا على الأقدام للوصول إلى أماكن العمل والدراسة.

قامت المنظمة النقابية "فيردي" مجددا بتمديد الإضرابات التحذيرية في وسائل النقل العام المحلية وهو ما تسبب في توقف وسائل النقل حيث ظلّت الحافلات والقطارات متوقفة في معظم الولايات الألمانية. وتحظى النقابة بدعم الحركة البيئية "أيام الجمعة من أجل المستقبل". ودعا كلاهما إلى تنظيم العديد من المظاهرات المطالبة بتحسين وسائل النقل العام. وسبّب توقف وسائل النقل إلى اضطرار المواطنين للتنقل عبر الدراجات والدراجات النارية والسيارات أو سيرا على الأقدام للوصول إلى أماكن العمل والدراسة.