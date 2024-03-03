فيديو. شاهد: النقابات الأرجنتينية تحتج على أسعار وسائل النقل العام

تجمع مئات المتظاهرين في محطة قطار كونستيتسيون، إحدى أهم ثلاث محطات في العاصمة بوينس أيرس، وقفزوا من فوق بوابات حواجز المرور للاحتجاج مجدداً على الارتفاع الحاد في أسعار وسائل النقل العام وتحديداً تذاكر القطار منذ أن أصبح خافيير مايلي رئيساً للبلاد في كانون الأول/ ديسمبر 2023. ويصل سعر تذكرة القطار إلى 0.25 دولار، في حين يمكن أن تصل تكلفة تذكرة الحافلة إلى 0.5 دولار.

تجمع مئات المتظاهرين في محطة قطار كونستيتسيون، إحدى أهم ثلاث محطات في العاصمة بوينس أيرس، وقفزوا من فوق بوابات حواجز المرور للاحتجاج مجدداً على الارتفاع الحاد في أسعار وسائل النقل العام وتحديداً تذاكر القطار منذ أن أصبح خافيير مايلي رئيساً للبلاد في كانون الأول/ ديسمبر 2023. ويصل سعر تذكرة القطار إلى 0.25 دولار، في حين يمكن أن تصل تكلفة تذكرة الحافلة إلى 0.5 دولار.