فيديو. "حسبنا الله ونعم الوكيل".. لسانُ حال عائلات فقدت أحبّتها في غارات إسرائيلية على رفح ومخيم جباليا

لم تجد عائلات فلسطينية بأكملها غير عبارة "حسبنا الله ونعم الوكيل" بعد أن قتلت غارات إسرائيلية أكثر من 30 شخصا في مدينة رفح جنوب غزة ومخيم جباليا شمال القطاع بحسب مصادر طبية.

وقد دُفن الأحد 14 فلسطينيا في رفح. حيث كانوا لقوا مصرعهم السبت في غارة لجيش الدولة العبرية سوّت بالأرض بنايةً من 4 طوابق كانوا يقيمون فيها بحسب الدكتور مروان الهمس مدير مستشفى أبو يوسف النجار الذي استقبل جثث الضحايا.

وقال مدير المستشفى إن من بين من قتلتهم الطائرات الإسرائيلية 6 أطفال و4 نساء من أسرة واحدة فيما لا يزال تسعة آخرون تحت الأنقاض بحسب أقاربهم.

وقد بلغ عدد من حصدت الغارات أرواحهم حتى الآن أكثرمن 30.320 فلسطينيا بحسب وزارة الصحة في قطاع غزة بينما بلغت حصيلة الجرحى أكثر من 70 ألفا ولا يزال الآلاف تحت الأنقاض في أشرس حرب يشهدها القطاع المحاصر منذ أكثر من 18 عاما.