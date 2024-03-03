فيديو. شاهد: في اليوم التالي لجنازته.. مؤيد أليكسي نافالني يضعون الزهور على ضريحه

يواصل الروس من مؤيدي المعارض الروسي أليكسي نافالني، السبت، وضع الزهور على قبره في مقبرة بوريسوفسكوي بموسكو، في اليوم التالي لجنازته وسط إجراءات أمنية مُشددة، حيث قامت الشرطة بتركيب أجهزة الكشف عن المعادن وإجراء عمليات تفتيش عند المدخل. وتوافد آلاف الأشخاص من أنصار نافالني، البالغ من العمر 47 عاماً، الجمعة، للمشاركة في تشييعه بعد وفاته المفاجئة في 16 شباط/فبراير، فيما كان يقضي عقوبة السجن 19 عاما بالقطب الشمالي.

يواصل الروس من مؤيدي المعارض الروسي أليكسي نافالني، السبت، وضع الزهور على قبره في مقبرة بوريسوفسكوي بموسكو، في اليوم التالي لجنازته وسط إجراءات أمنية مُشددة، حيث قامت الشرطة بتركيب أجهزة الكشف عن المعادن وإجراء عمليات تفتيش عند المدخل. وتوافد آلاف الأشخاص من أنصار نافالني، البالغ من العمر 47 عاماً، الجمعة، للمشاركة في تشييعه بعد وفاته المفاجئة في 16 شباط/فبراير، فيما كان يقضي عقوبة السجن 19 عاما بالقطب الشمالي.